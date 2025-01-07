Siirt'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Siirt'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birine şarj kablosuyla turnike yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh El Hazin Caddesi mevkiinde plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralıya şarj makinesi kablosu ile turnike yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT