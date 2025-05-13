Siirt'te Motosiklet Kazası: 2 Ağır Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tekel Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklet kaldırıma çarpıp savuruldu. Arkasından gelen başka bir motosiklet de kaza yapan motosiklete çarptı. Kazada Ümit M. (23), Ubeydullah B. (24) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ümit M. ve Ubeydullah B.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - SİİRT