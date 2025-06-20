Siirt'te Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pervari ilçesinin Tuzcular köyü mevkisinde 56 AU 281 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, minibüs içinde bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa
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