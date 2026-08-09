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Maden işletmesinde iş kazası: 1 ölü

Maden işletmesinde iş kazası: 1 ölü
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Siirt’in Şirvan ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde, tamir etmeye çalıştığı kepçenin altında kalan Emin Kubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde, tamir etmeye çalıştığı kepçenin altında kalan Emin Kubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde tamirci Emin Kubay, arızalanan iş makinesini tamir ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kepçenin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kubay, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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