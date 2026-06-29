Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tulumtaş ve Evciler köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı