Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonda sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Batman karayolu Çalıdüzü köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
