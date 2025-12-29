Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Batman karayolu Çalıdüzü köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT