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Siirt’te kayıp olarak aranan çocuk ormanda bulundu

Siirt’te kayıp olarak aranan çocuk ormanda bulundu
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Siirt’in Baykan ilçesinde sürüyü otlatmak için gittiği ormanda akşam saatlerinde eve dönmeyen 17 yaşındaki çocuk, ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu sabah saatlerinde bulundu.

Siirt'in Baykan ilçesinde sürüyü otlatmak için gittiği ormanda akşam saatlerinde eve dönmeyen 17 yaşındaki çocuk, ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu sabah saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Baykan ilçesine bağlı Ardıçdalı köyünde yaşayan Hasan Alp'in (17) sürüyü otlatmak için gittiği ormandan eve dönmediği ihbarı yapıldı. Yakınlarının ormanlık alanda yaptığı aramada çocuğa ait olduğu belirtilen cep telefonu bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye Siirt AFAD arama kurtarma ile dron ekibi, jandarma ve güvenlik korucuları, UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama-tarama çalışmaları sonucunda Hasan Alp, sabah saat 05.45 sıralarında köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Alp, jandarma ekipleriyle birlikte ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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