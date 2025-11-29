Haberler

Siirt'te Kaybolan Alzheimer Hastası Ramazan Batur'un Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'un cansız bedeni, 74 gün süren arama çalışmaları sonucunda Baykan ilçesinde bulundu. Batur'un ailesi tarafından teşhis edilen cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki alzheimer hastası Ramazan Batur'un cansız bedeni 74 gün sonra Baykan ilçesinde bulundu.

Kurtalan ilçesinde 17 Eylül'de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'u arama çalışmaları jandarma ekipleri tarafından devam ediyordu.

Arama çalışmaları sonucunda Batur'un cansız bedeni 74 gün sonra Baykan ilçesi Atabağ beldesinde jandarmanın kadavra köpeği tarafından bulundu.

Batur'un cansız bedeni, ailesi tarafından teşhis edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
