Siirt'te kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu.
İlçeye bağlı Bağlıca köyü Dibek mezrasında yaşayan Hüseyin Tilki, dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin zorlu bölgede gece boyunca yaptığı aramalar sonucu Tilki'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT