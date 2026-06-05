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Siirt'te şişirilen lastik bomba gibi patladı: 2 yaralı

Siirt'te şişirilen lastik bomba gibi patladı: 2 yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir iş yerinde şişirilen kamyon lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, lastik patlamasıyla savrulan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirtin Kurtalan ilçesinde bir iş yerinde şişirilen kamyon lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, kamyon lastiğine hava basıldığı sırada lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle lastiğin yakınında bulunan Ümit S. (25) ve Cumhur K. (56) savrularak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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