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Siirt'te Kalp Krizi Geçiren Hastaya Doktorun Sedye Üzerindeki Hayat Kurtaran Müdahalesi

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, randevu için gelen bir hastanın kalp krizi geçirmesi sonrası, doktorun sedye üzerinde yaptığı müdahale kameraya yansıdı. Acil serviste yapılan kalp masajı hastanın hayatını kurtardı.

Siirt'te doktordan sedye üzerinde hayat kurtaran müdahale kamerada

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi geçiren bir hastaya doktorun sedye üzerindeki müdahalesi hayat kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde L.U., isimli vatandaş hastalığı sebebiyle randevu aldığı Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz'a muayene olmak için hastaneye geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Dr. Boyraz, acil servis alanına götürülmesine karar verilen Ulusal'a sedye üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı. Ulusal, yaklaşık uzun süren kalp masajının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Levent Ulusal'ın yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Siirt'te Kalp Krizi Geçiren Hastaya Doktorun Sedye Üzerindeki Hayat Kurtaran Müdahalesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT MAĞAT - 3.Sayfa

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