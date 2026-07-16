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Siirt'te atık malzemelerde çıkan yangın söndürüldü

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Siirt'in Veysel Karani Mahallesi'nde kaldırımda bulunan atık malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te kaldırımdaki atık malzemelerde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi'nde kaldırımda bulunan atık malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman çevreyi kaplarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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