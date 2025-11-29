Haberler

Siirt'te İşçi Taşıyan Otobüs Devrildi: 17 Yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde, gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 34 DKK 706 otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
