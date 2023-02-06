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Siirt'te hissedilen şiddetli deprem vatandaşı sokaklara döktü

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te hissedilen şiddetli deprem vatandaşı sokaklara döktüSİİRT Siirt'te gece saatlerinde meydana gelen şiddetli deprem vatandaşları sokaklara döktü.

Siirt'te hissedilen şiddetli deprem vatandaşı sokaklara döktü

SİİRT Siirt'te gece saatlerinde meydana gelen şiddetli deprem vatandaşları sokaklara döktü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi. Merkez Üssü Pazarcık olan İlçede 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte olurken, depremin etkisi Siirt'te hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar boş alanlara ve sokaklara indi. Depremin çok şiddetli olduğunu ve çok korktuklarını beliren Hüseyin Aygün adlı vatandaş, "Saat 04.30 civarlarında çok şiddetli bir şekilde sallanarak uyandık. Ne yapacağımızı şaşırdık bir an. Çok sallandık bir dakika boyunca sürdü. Korktu çocuklar ağlamaya başladı. Deprem durunca çocukları alıp dışarı çıktık. Şu an toplanma alanında bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Deprem Siirt 3. Sayfa Haberler

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