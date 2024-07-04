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Siirt'te hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kasten öldürme suçundan hüküm giyen O.B. isimli şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B, isimli şahıs, il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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