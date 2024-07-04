Siirt'te hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kasten öldürme suçundan hüküm giyen O.B. isimli şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B, isimli şahıs, il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. - SİİRT