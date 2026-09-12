Siirt’te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yanılmaz köyü mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç ile kamyonet, belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı