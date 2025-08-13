Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralı

Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt-Veysel Karani karayolunda kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Siirt- Veysel Karani karayolunda meydana geldi. 56 AN 933 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi

Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.