Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralı
Siirt-Veysel Karani karayolunda kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza, Siirt- Veysel Karani karayolunda meydana geldi. 56 AN 933 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa