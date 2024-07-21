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Siirt'te firari şahıs yakalandı

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Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsın yakalandığı bildirildi.

Siirt'te 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon sonucu, hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve ayrıca 20 adet arşiv suç kaydı bulunan Y.S., il merkezinde yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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