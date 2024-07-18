Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O.'nun kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. - SİİRT