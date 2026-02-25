Haberler

Evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı

Siirt'in Pervari ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, köylülerin kovalarla su taşımasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Siirt'in Pervari ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, köylülerin kovalarla tankere su taşımasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Doğanköy köyünde iki katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, köylülerin kovayla su tankerine su taşıyarak yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken o anlar cep telefonuyla kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
