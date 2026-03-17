Siirt'te eski üniversite yerleşkesinde yangın

Siirt kent merkezindeki eski Siirt Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ekipler inceleme başlattı.

Siirt kent merkezinde bulunan ve daha önce yıkım süreci başlatılan eski Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki eski üniversite yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
