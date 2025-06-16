Siirt'te Elektrik Akımına Kapılan Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektrik akımına kapılan 70 yaşındaki Hüseyin Kilvan ve 65 yaşındaki eşi Behiye Kilvan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beykent köyünde Hüseyin Kilvan (70) ve eşi Behiye Kilvan (65), evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin Kilvan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa