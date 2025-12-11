Kurtalan'da ekmeğin içinden sinek çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırından alınan ekmeğin içinden sinek çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde bir fırından ekmek alan M.D., kahvaltı sırasında ekmeği böldüğünde içinde sinek olduğunu gördü. Duruma tepki gösteren vatandaş, yetkililerden denetimlerin arttırılması talebinde bulundu. - SİİRT