Kurtalan'da ekmeğin içinden sinek çıktı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir fırından alınan ekmeğin içinden sinek çıkması, vatandaşların tepkisini çekti. Olay sonrasında, denetimlerin arttırılması talep edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırından alınan ekmeğin içinden sinek çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde bir fırından ekmek alan M.D., kahvaltı sırasında ekmeği böldüğünde içinde sinek olduğunu gördü. Duruma tepki gösteren vatandaş, yetkililerden denetimlerin arttırılması talebinde bulundu. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa