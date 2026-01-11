Haberler

Siirt'te mahsur kalan minibüs kurtarıldı

Güncelleme:
Siirt İl Özel İdare ekipleri, Baykan ilçesinde Kasımlı köyü yolunda yolda kalan minibüsü ve içindekileri güvenli bir şekilde kurtardı. Ekiplerin kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Siirt İl Özel İdare ekipleri yolda kalan minibüs ve içindekileri kurtardı. Ekiplerin kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Kasımlı köyü yolunda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı. Pervari Ormancık mevkiinde yolda kalan minibüs güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç içerisinde 5 kişinin olduğun öğrenildi. Pervari Çemikare Yaylası yolunda yol genişletme çalışmaları devam ederken, Bent köyü yoluna düşen çığ Siirt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Eruh ilçesine bağlı köy yollarında ise kar nedeniyle kapanan güzergahlarda yol açma ve genişletme çalışmaları sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
