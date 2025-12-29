Haberler

Siirt'te mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı

Siirt'te mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baykan ilçesinde mahsur kalan diyaliz hastası, Siirt UMKE ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Aile, ekiplere teşekkür etti.

Siirt'te yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı.

Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde, yoğun kış şartları nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası, Siirt UMKE ekiplerinin koordineli müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edilerek 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanın ailesi çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış

Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş