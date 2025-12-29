Siirt'te mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
Baykan ilçesinde mahsur kalan diyaliz hastası, Siirt UMKE ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Aile, ekiplere teşekkür etti.
Siirt'te yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı.
Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde, yoğun kış şartları nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası, Siirt UMKE ekiplerinin koordineli müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edilerek 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanın ailesi çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa