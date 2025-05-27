Siirt'te Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Siirt'te Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Siirt'in Pervari ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilen otomobilde sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İncekaya köyü mevkisinde plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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