Siirt'te tadilat yaparken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Pervari ilçesinde evin damında tadilat yaparken açıktaki elektrik kablosuna dokunan 17 yaşındaki Fırat Üzüm hayatını kaybetti.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Palamut köyünde, evin damında tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki genç hayatın kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, damda çalışma yaptığı sırada açıkta bulunan elektrik kablosuna temas eden Fırat Üzüm (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fırat Üzüm'ün cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
