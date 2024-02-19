Siirt'te çöp konteynerinin yanına park edilen araç kömür külü nedeniyle yandı

Siirt'in Baykan ilçesinde çöp konteynerinin yanına park edilen hafif ticari araç, alana dökülen kömür külü nedeniyle yandı.

İlçe merkezinde park halindeki hafif ticari araç, yakınına dökülen kömür külü nedeniyle yandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta hasar oluştu. - SİİRT