Siirt'te çocukların kibritle oyunu yangın çıkardı Siirt'te çocukların kibritle oyunu yangına neden oldu. Siirt'te çocukların kibritle oyunu yangına neden oldu. Yanan kalaslar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Bahçelievler Mahallesi İsmet Aydın Caddesi'nde bir inşaatın arka kısmında meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan çocukların kibritle oyun oynaması sonucu inşaatın yapım işi için kullanılan kalaslar tutuştu. Kalasların tutuşması sonucu çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Siirt 3. Sayfa Haberler

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