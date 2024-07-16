Siirt'te çocuk havuza düşerek hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybederek evlerinin bahçesindeki sulama havuzuna düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde evinin bahçesinde oynayan Ömer Asaf Pekedis (4), dengesini kaybederek havuza düştü. Ailesi tarafından durumun bildirilmesi ile olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pekadis, boğulma sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT