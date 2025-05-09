Siirt'te Çayda Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı
Siirt'te serinlemek amacıyla girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan 14 yaşındaki Mustafa Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayı takip eden ekipler, uzun süren arama çalışmalarının ardından çocuğun bedenine ulaşmayı başardı.
Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dron ve yeraltı cihazlarıyla yaptıkları arama sonucunda Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüdü. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa