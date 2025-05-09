Siirt'te Çayda Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dron ve yeraltı cihazlarıyla yaptıkları arama sonucunda Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüdü. - SİİRT