Siirt'te Çamura Saplanan At, Köylülerin Dayanışmasıyla Kurtarıldı

Siirt'te Çamura Saplanan At, Köylülerin Dayanışmasıyla Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Demirkuyu köyünde çamura saplanan bir at, köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Çobanın fark etmesiyle harekete geçen köylüler, atı ip yardımıyla çamurdan çıkararak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çamura saplanan bir at, köylülerin kendi imkanlarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Demirkuyu köyündeki çobanlardan biri, hayvanlarını otlattığı sırada çamura saplanmış bir atı fark etti. Çobanın durumu köy halkına bildirmesi üzerine köydekiler ile birlikte harekete geçen İbrahim Atay, aracına bağladığı ip yardımıyla atı çamurdan çekerek kurtardı.

Köylülerin dayanışmasıyla çamurdan kurtarılan atın durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.