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Siirt'te Cami İnşaatında İşçilerin Güvenlik Önlemi Almadan Çalışması Tehlike Yarattı

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Siirt'in Baykan ilçesinde yapımı devam eden bir cami inşaatında çalışan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalıştı. İşçilerin tehlikeli bir şekilde kalıplar üzerinde yürüdüğü görüntüler, çevredekileri endişelendirdi.

Siirt'te inşaat işçilerinin yapımı devam eden bir cami inşaatında önlem almadan çalışması tehlikeye davetiye çıkardı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bağlı Veysel Karani Beldesinde yapımı devam eden yaklaşık 15-20 metre yükseklikte bir cami inşaatın çalışan işçiler, kalastan yaptıkları iskeleye gerekli güvenlik önlemi almadan çıkmaları görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Başlarında barette olmayan işçiler hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta ölüme davetiye çıkardı.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, işçiler kalıplar üzerinde yürürken, çalıştılar. Bu anlar çevredekiler tarafından korku ile izlendi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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