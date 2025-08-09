Siirt'te Buğday Yüklü Tır Yangını

Siirt'te Buğday Yüklü Tır Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt-Baykan karayolu üzerinde seyir halindeki buğday yüklü tır alev aldı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Yangın kontrol altına alınırken, maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı.

Siirt- Baykan karayolu üzerinde seyir halindeki buğday yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, 46 ZD 401 plakalı tırın dorsesinden yükselen alevleri gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

İlişkiye girerken araçları uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.