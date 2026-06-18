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Siirt'te korkutan yangın

Siirt'te korkutan yangın
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binanın bodrum katında odunların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bir binanın bodrum katında bulunan odunlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, bodrum katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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