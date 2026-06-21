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Siirt'te biçerdöverden çıkan yangında 50 dönümlük ekili alan yandı

Siirt'te biçerdöverden çıkan yangında 50 dönümlük ekili alan yandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikbaşı köyünde bir tarlada hasat sırasında çıkan yangına jandarma ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yetkililer, hasat döneminde biçerdöver kullanımında yangın riskine karşı daha dikkatli olunması konusunda çiftçileri uyardı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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