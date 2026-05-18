Arazi kavgasında fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçede akrabalar arasında arazi nedeniyle çıkan kavgada fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçede akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında fenalaşan Ömer Çelepkolu (68), olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelepkolu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. - SİİRT

