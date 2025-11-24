Siirt'te Araç Devrildi: 1'i Ağır 4 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesi Görendoruk köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Zübeyt S. (4), Cindi Y. (41), Mehmet Y. (54) ve Abdurrahman Y. (44), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT