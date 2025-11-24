Siirt'te Araç Devrildi: 1'i Ağır 4 Yaralı
Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesi Görendoruk köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Zübeyt S. (4), Cindi Y. (41), Mehmet Y. (54) ve Abdurrahman Y. (44), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
