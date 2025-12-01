Siirt'te Apartmanda Yangın Çıktı
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında etkilenen olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa