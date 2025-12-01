Siirt'te Apartmanda Yangın Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında etkilenen olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT