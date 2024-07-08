Siirt'te anız yangını kontrol altına alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana gelen anız yangını TPAO kuyularına varmadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kayabağlar beldesinde henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, TPAO kuyularına yaklaşan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - SİİRT