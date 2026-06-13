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Siirt'te Botan Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'te Botan Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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Siirt'te Ilısu Baraj Gölü Botan Köprüsü mevkiinde suya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Hüseyin Olğaç'ın cansız bedenine AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Siirt'te Ilısu Baraj Gölü Botan Köprüsü mevkiinde suya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Botan Köprüsü yakınlarında bir kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, Batman dalgıç ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerim çalışmaları sonucu Hüseyin Olğaç'ın (17) cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Olğaç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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