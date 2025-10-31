Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'te madde bağımlısı şahıs önce eşine, ardından eşini kurtarmaya gelen aile fertlerine kurşun yağdırdı. Saldırıda amca Özgür Arı ve hamile eş Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti.
- Siirt'in Kurtalan ilçesinde O.A. tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı.
- Ölenler arasında O.A.'nın eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı yer alıyor.
- Yaralılardan M.A.'nın durumu ağır olarak belirtildi ve şüpheli O.A. gözaltına alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki iki tabancadan biriyle önce kendi eşi Mine Arı'ya sonra onu kurtarmaya gelen aile fertlerine ateş açtı. Saldırıda amcası Özgür Arı ve eşi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A. (50), yengesi N.A. (41) ve amcası F.A. (45) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR YARALININ DURUMU AĞIR
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli O.A. ise Kurtalan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan; Mine Arı'nın hamile olduğu ve O.A.'nın madde kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.