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Siirt'te 3 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Siirt'te 3 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 83 yaşındaki Sabri Şenses'ten 3 gündür haber alamayan arkadaşı, durumu polise bildirdi. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Şenses'i hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan Başak Apartmanında meydana geldi. 83 yaşındaki Sabri Şenses'ten 3 gündür haber alamayan arkadaşı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kapının açılamaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye yardımıyla apartmanın ikinci katındaki eve giren polis ekipleri, Şenses'i hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Şenses'in cenazesi otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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