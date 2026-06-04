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Siirt'te 2 yaşındaki çocuk birinci kattan düşerek yaralandı

Siirt'te 2 yaşındaki çocuk birinci kattan düşerek yaralandı
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Siirt'te 2 yaşındaki Ali Asaf U., birinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Siirt'te 2 yaşındaki bir çocuk, birinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Yeni Mahalle'de, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ali Asaf U. (2) ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar çocuğa yardım ederek durumu yetkililere bildirdi. Ağır yaralanan çocuk, bir vatandaş tarafından otomobille Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Asaf U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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