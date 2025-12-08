11 yaşındaki çocuk ayağını çapa makinasına kaptırdı
Eruh ilçesinde 11 yaşındaki Demhat B., çapa makinasına ayağını kaptırarak ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, ayağını çapa makinasına kaptırması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesi Bilgili köyünde 11 yaşındaki Demhat B., ayağını çapa makinasına kaptırdı. Vatandaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa