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Siirt Şirvan'da virajı alamayan araç takla attı, 1 kişi hafif yaralandı

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Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizlik yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkıp takla attı, 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu ve araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Siirt'in Şirvan ilçesi-Cevizlik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa C. (28) yönetimindeki 79 ACD 081 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı ve takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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