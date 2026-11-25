Siirt Pervari'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gölgeli köyünde 06 GCF 805 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yara almazken, kamyonda maddi hasar oluştu.
Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Pervari'ye bağlı Gölgeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 GCF 805 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yara almazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı