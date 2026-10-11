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Siirt Kurtalan'da anız yakan çiftçiye para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı

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Siirt Kurtalan'da anız yakan çiftçiye para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarlasındaki anızı yakan çiftçiye jandarma ekiplerince idari para cezası uygulandı. Çiftçi hakkında adli işlem başlatılırken yetkililer anız yakmanın toprak verimliliğini düşürdüğünü ve kontrolsüz yangınlara yol açabileceğini belirterek uyardı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ekim öncesi tarlasındaki anızı yakan çiftçiye jandarma ekipleri tarafından ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde yeni ekim dönemi öncesinde tarlasını hazırlamak isteyen bir çiftçi, arazide kalan anızı ateşe verdi. Tarladan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyümesini önledi. Tarlasındaki samanı yakarak çevreye ve toprağa zarar veren çiftçiye, ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, anız yakmanın toprağın verimliliğini düşürdüğünü, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini ve kontrolsüz yangınlara davetiye çıkardığını belirterek vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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