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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü yakınlarında kaza yapan otomobilin yanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

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3. Sayfa Haberleri

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü yakınlarında kaza yapan otomobilin yanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü yakınlarında kaza yapan otomobilin yanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gözpınar Kurtalan Siirt Kaza 3. Sayfa Otomobil Haberler

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