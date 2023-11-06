Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü yakınlarında kaza yapan otomobilin yanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü yakınlarında kaza yapan otomobilin yanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü yakınlarında kaza yapan otomobilin yanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa