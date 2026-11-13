Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Sarısalkım köyünde ahır yangınında 20 tavuk telef oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde ahırda çıkan yangında 20 tavuk telef oldu.

Baykan ilçesine bağlı Sarısalkım köyünde Celil Yağar'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. İlk belirlemelere göre yangında ahırda bulunan yaklaşık 20 tavuk telef oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı